Beşiktaş’ta Mancini sesleri! İtalyan teknik adam göreve çok yakın

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör arayışlarında dünyaca ünlü isimlere yöneliyor. Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı’ndan ayrılan ve daha önce Galatasaray’ı da çalıştıran Roberto Mancini’nin Beşiktaş’ın gündemine geldiği öğrenildi. Görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, İtalyan teknik adamın Siyah-Beyazlı kulübe sıcak baktığı ifade edildi.

HAKAN DALBATAN: “ PANİK HAVASINDA DEĞİLİZ”

Fanatik’in haberine göre, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Dalbatan, teknik direktör arayışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, camianın sabırlı olmasını istedi. Dalbatan, “Panik havasında değiliz. Beşiktaş’ın ihtiyacı olan, takım ruhuna uygun bir hocayla anlaşacağız.” ifadelerini kullandı.

DÜNYACA ÜNLÜ ADAYLAR GÜNDEMDE

Sergen Yalçın’dan gelen olumsuz yanıt sonrası Beşiktaş’ın gündemine gelen isimler arasında Edin Terzic, Niko Kovac, Roger Schmidt, Paulo Fonseca, Razvan Lucescu ve Felix Magath gibi teknik direktörler yer alıyor. Ancak Roberto Mancini ismi, tecrübesi ve başarılarıyla ön plana çıkıyor.

Roberto Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray’ı çalıştırarak Türkiye futboluna da aşinalığını kanıtlamıştı. Sonrasında Inter, Zenit ve İtalya Milli Takımı gibi önemli ekiplerin başında görev aldı. Mancini, İtalya ile 2020 Avrupa Şampiyonası’nı kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Ancak 2022 Dünya Kupası elemelerinde Kuzey Makedonya’ya elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Mancini, Ekim 2024’te Suudi Arabistan Milli Takımı’ndan ayrılmış ve o tarihten itibaren takım çalıştırmamıştı. Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı belirtilen Mancini, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.