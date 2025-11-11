Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi! Sergen Yalçın’la ipleri kopardı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen 32 yaşındaki Portekizli yıldız Rafa Silva’nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Son haftalarda Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisini çeken tecrübeli futbolcunun maç kadrosuna alınmaması, kulüpten ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

'YALÇIN GÖREVDE OLDUĞU SÜRECE OYNAMAK İSTEMİYOR'

Gazeteci Övünç Özdem’in aktardığı bilgilere göre, Rafa Silva ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki ilişkinin tamamen kopma noktasına ulaştığı belirtildi. Oyuncunun, Yalçın'ın görevde olduğu süre zarfında Beşiktaş forması giymek istemediği de ileri sürülen iddialar arasında yer alıyor.

2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Rafa Silva, Sergen Yalçın yönetiminde görev aldığı 9 maçta 5 kez skor katkısı sağladı. Portekizli oyuncu, Beşiktaş kariyerinde birçok farklı teknik direktörle çalışmış olmasına rağmen en verimli dönemini Ole Gunnar Solskjær idaresinde yaşamıştı. Silva, bu süreçte çıktığı 27 maçta 21 gole doğrudan katkı yapmıştı.

Sergen Yalçın, daha önce Kasımpaşa ile oynanan ve 1-1 sona eren müsabakanın ardından beIN SPORTS’a yaptığı açıklamada, “Rafa Silva bizim çok önemli oyuncumuz ama son performansları beklentinin altında kaldı” ifadelerini kullanmıştı.

Antalyaspor maçı öncesinde ise Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Kaytaz, Rafa Silva, Tammy Abraham ve El Bilal Touré hakkında şu şekilde konuştu: “Rafa Silva bizim en değerli oyuncularımızdan biri. Hücum aksiyonlarımızdaki kilit isimlerden. Geldiğimizden bu yana kendisine şans verdik. Her maç hazır olduğunu söylediğinde hoca onu tereddütsüz oynattı. Ancak Fenerbahçe maçından sonra ağrıları arttı, son dört antrenmanda yer almadı. Yokluğunu hissedeceğiz.”