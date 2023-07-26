Beşiktaş'ta sportif direktör ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş Kulübü, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta sportif direktör ile yollarını ayırdı!
Beşiktaş'ta sportif direktör ile yollarını ayırdı!
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ceyhun Kazancı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı:

- 2021 yılında Beşiktaş Futbol AŞ’de genel müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürlüğü ile sportif direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı’yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # futbol # beşiktaş # Sportif Direktör # Ceyhun Kazancı
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