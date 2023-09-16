Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi sakatlık

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TA TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ SAKATLIK

Kulüpten yapılan açıklamada, Daniel Amartey'in sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı açıklandı. Vincent Aboubakar ile Eric Bailly ise kadroda yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada Amartey için şu ifadeler kullanıldı;

"Futbol Takımımızın 14.09.2023 tarihli antrenmanı sonrası bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan futbolcumuz Daniel Amartey'in tedavisine devam edilmekte olup, oyuncumuz Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır."

İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu;