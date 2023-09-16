Fenerbahçe'de transferde iki rekor birden

Sarı-Lacivertliler, bonservis harcaması konusunda da bu yaz döneminde tarihi bir rekor kırdı.

55.4 MİLYON EURO'LUK FUTBOLCU SATILDI!

Ali Koç, 2018'de başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yaptığı transferlerle genelde çok eleştirildi. Birçok isim büyük umutlarla gelip, fiyasko bir performansın ardından takımdan ayrıldı. Ancak Koç döneminde oyuncu satışından her yaz hatırı sayılır gelir elde edildi. İlk sezon Giuliano ve Josef'ten 22.5 milyon Euro, 2019'de Eljif Elmas'ın Napoli'ye gitmesiyle 16.2 milyon Euro kazanıldı. 2020 yazında Vedat Muriç 21 milyon Euro'ya Napoli'nin yolunu tuttu. Geçen sezon ise Kim Min-jae 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satıldı.

ARDA'DAN TARİHİ İMZA

Sarı-Lacivertliler, bu yaz döneminde ise rekorları alt üst eden bir gelir elde etti. Gençlerbirliği'nden 14 yaşındayken alınan akademinin göz bebeği Arda Güler, 20 milyon Euro ve bonuslarla Real Madrid'e imza atarak Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden birini gerçekleştirdi. Performansıyla tartışılan Altay Bayındır ise bir başka dünya devine, Manchester United'a 5 milyon Euro karşılığında yolcu edildi. Attila Szalai Alman ekibi Hoffenheim'a 12.3 milyon Euro'ya satıldı. Fenerbahçe'nin dikkat çeken diğer satışları ise Bruma'nın Braga'ya, Diego Rossi'nin Columbus'a ve Mergim Berisha'nın Augsburg'a imza atmaları oldu.

BONUSLARLA ARTACAK

Fenerbahçe toplam 14 oyuncuyla yollarını ayırdı. Bu futbolculardan 7'si için kulübün kasasına para girerken, oyuncu satışından 55 milyon 450 bin Euro'luk rekor bir gelir elde edildi. Üstelik anlaşmalardaki bonuslara bağlı olarak ilerleyen yıllarda bu rakam rahatlıkla artacak gibi görünüyor.

56.8 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS HARCANDI!

Oyuncu satışlarından elde edilen tarihi gelir, madalyonun diğer tarafını da etkiledi. Fenerbahçe, tarihinin hiçbir transfer döneminde harcamadığı kadar bonservis harcaması yaptı. Sarı-Lacivertliler kadrosuna toplamda 14 oyuncuyu kattı. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Alexander Djiku ve Umut Nayir, bonservis ödenmeden imza atan futbolcular oldu. Sarı-Lacivertliler'in bu yaz döneminde kulübüne en fazla ödeme yaptığı isim Cengiz Ünder oldu. Fenerbahçe, Milli yıldız için Marsilya ile 15 milyon Euro'ya el sıkıştı!

LİVAKOVİC AYLARCA BEKLENDİ

Sarı-Lacivertliler, orta sahasına, ezeli rakibi Galatasaray'ın da çok istediği iki yıldızı kattı. Geçen sezon kiralık oynadığı Feyenoord'da şampiyonluk yaşayan Sebastian Szymanski için Dinamo Moskova'ya 9.75 milyon Euro ödendi. Fred de aynı rakamla Manchester United'dan Kadıköy'e geldi. Yönetim, İsmail Kartal'ın ısrarıyla uzun süre peşinde koştuğu Rodrigo Becao için Udinese'yle kıran kırana geçer pazarlıklar sonucunda 8.3 milyon Euro'ya anlaşma sağladı. Yine transferi adeta yılan hikayesine dönen, taraftarın dört gözle yolunu gözlediği Dominik Livakovic de Dinamo Zagreb'den 6 milyon 650 bin Euro karşılığında geldi.