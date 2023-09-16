Dortmund, son dakikalarda güldü! Dortmund uzun aradan sonra galibiyete ulaştı

Dortmund uzun aradan sonra hasret kaldığı galibiyete ulaştı.Almanya 1. Bundesliga'nın 4. haftasında Freiburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Europa-Park Stadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund 4-2'lik skorla kazandı.İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Dortmund, son dakikalarda güldü! Dortmund uzun aradan sonra galibiyete ulaştı
Dortmund, son dakikalarda güldü! Dortmund uzun aradan sonra galibiyete ulaştı
Editör: Nihat Çarboğa
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Almanya 1. Bundesliga'nın 4. haftasında Freiburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Europa-Park Stadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund 4-2'lik skorla kazandı.

DORTMUND, SON DAKİKALARDA GÜLDÜ!

Borussia Dortmund, 11. dakikada Mats Hummels ile öne geçti. Freiburg, 45+2. dakikada Lucas Holer ve 45+6. dakikada Nicolas Hofler ile ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Donyell Molen, 60. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Freiburg'ta Nicolas Hofler, 82. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Dortmund, son dakikalarda güldü! Dortmund uzun aradan sonra galibiyete ulaştı - Resim : 1

Dortmund'u öne geçiren golü 88. dakikada Mats Hummels kaydetti. Marco Reus, 90+2. dakikada skoru belirledi.

2 hafta aradan sonra kazanan Dortmund, puanını 8'e yükseltti. Freiburg ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Wolfsburg'u ağırlayacak. Freiburg ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

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# borussia dortmund
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