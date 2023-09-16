Al Nassr'da futbol kariyerine devam eden Cristiano Ronaldo, eski kulübü Juventus'a dava açmaya hazırlanıyor.

RONALDO'DAN JUVENTUS'A DAVA!

İtalyan basınında yer alan habere göre, Portekizli yıldızın pandemi döneminde Juventus'tan gelen maaş erteleme talebini kabul ettiği aktarıldı.

Ancak İtalyan ekibinin, geçen sürede ödenmesi gereken parayı ödemediği ve sözünü yerine getirmediği vurgulandı.

Ronaldo'nun bu nedenle Juventus'a yaklaşık 20 milyon euro'luk dava açmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Portekizli yıldız, 2018-2021 yılları arasında Juventus'ta forma giymişti. İtalyan ekibinde 134 maçta sahaya çıkan 38 yaşındaki futbolcu, 101 gol attı ve 22 asist yaptı.