Beşiktaş'ta yerli kontenjanın son ismi : Deniz Türüç

Transferde atağa kalkan Beşiktaş bir yandan yabancı oyuncular transfer ederken diğer yandanda yerli oyuncu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.Son olarak Rashica 'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar yerli kontenjanı için Başakşehir'den Deniz Türüç için harekete geçti.İşte detaylar...

Beşiktaş'ta yerli kontenjanın son ismi : Deniz Türüç
Beşiktaş'tan yerli kontenjanın son ismi : Deniz Türüç
Editör: Nihat Çarboğa
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Transferde atağa kalkan Beşiktaş bir yandan yabancı oyuncular transfer ederken diğer yandanda yerli oyuncu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.Son olarak Rashica 'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar yerli kontenjanı için Başakşehir'den Deniz Türüç için harekete geçti.

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                             BEŞİKTAŞ'TAN YERLİ KONTENJANIN SON İSMİ : DENİZ TÜRÜÇ

Beşiktaş, transferde atağa geçti. A Spor'da yer alan son dakika haberine göre transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç için görüşmelere başladı.

Beşiktaş'ta yerli kontenjanın son ismi : Deniz Türüç - Resim : 2

Başakşehir, Umut Meraş için Beşiktaş'a 500 bin Euro önerdi. Siyah-beyazlı ekip ise takasta Deniz Türüç istedi. Bunun üzerine Başakşehir, Umut Meraş dışında ayrıca 1 milyon Euro da bonservis talep etti. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

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# Deniz Türüç # Medipol Başakşehir # beşiktaş
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