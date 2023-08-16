Beşiktaş'ta yerli kontenjanın son ismi : Deniz Türüç
Transferde atağa kalkan Beşiktaş bir yandan yabancı oyuncular transfer ederken diğer yandanda yerli oyuncu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.Son olarak Rashica 'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar yerli kontenjanı için Başakşehir'den Deniz Türüç için harekete geçti.İşte detaylar...
Transferde atağa kalkan Beşiktaş bir yandan yabancı oyuncular transfer ederken diğer yandanda yerli oyuncu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.Son olarak Rashica 'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar yerli kontenjanı için Başakşehir'den Deniz Türüç için harekete geçti.
BEŞİKTAŞ'TAN YERLİ KONTENJANIN SON İSMİ : DENİZ TÜRÜÇ
Beşiktaş, transferde atağa geçti. A Spor'da yer alan son dakika haberine göre transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç için görüşmelere başladı.
Başakşehir, Umut Meraş için Beşiktaş'a 500 bin Euro önerdi. Siyah-beyazlı ekip ise takasta Deniz Türüç istedi. Bunun üzerine Başakşehir, Umut Meraş dışında ayrıca 1 milyon Euro da bonservis talep etti. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.