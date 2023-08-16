Beşiktaş'ta yerli kontenjanın son ismi : Deniz Türüç

Transferde atağa kalkan Beşiktaş bir yandan yabancı oyuncular transfer ederken diğer yandanda yerli oyuncu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.Son olarak Rashica 'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar yerli kontenjanı için Başakşehir'den Deniz Türüç için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN YERLİ KONTENJANIN SON İSMİ : DENİZ TÜRÜÇ

Beşiktaş, transferde atağa geçti. A Spor'da yer alan son dakika haberine göre transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş, Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç için görüşmelere başladı.

Başakşehir, Umut Meraş için Beşiktaş'a 500 bin Euro önerdi. Siyah-beyazlı ekip ise takasta Deniz Türüç istedi. Bunun üzerine Başakşehir, Umut Meraş dışında ayrıca 1 milyon Euro da bonservis talep etti. Taraflar arasında görüşmeler sürüyor.