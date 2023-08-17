Beşiktaş'ta yine yeniden Anderson Talisca sesleri!

Kadrosuna kaliteli bir isim katmak isteyen Beşiktaş gündemine eski yıldız oyuncusu Talisca'yı aldı.Al-Nassr ile görüşmeler devam ederken bir yandanda gözler Talisca'nın bu transferde göstereceği tavır siyah-beyazlılar için çok önemli .Pazarlıklar sürüyor.

BEŞİKTAŞ'TA YİNE YENİDEN ANDERSON TALİSCA SESLERİ!

Siyah beyazlı takımla ilgili flaş bir iddia da yine Anderson Talisca için geldi. Teknik direktör Şenol Güneş'in 'Görüştüm, gelmek istiyor' dediği Brezilyalı oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandığı, kulübü ile pazarlıkların son aşamada olduğu kaydedildi. İddiaya göre yönetim, 29 yaşındaki sambacıyla yıllık 6 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus şeklinde el sıkıştı. Bunun ardından Al Nassr ile de görüşmeler sıklaştı.

Beşiktaş'ın Arabistan ekibine de 15 milyon euro bonservis teklif ettiği ancak Nassr yönetiminin 22 milyon euro'dan kapıyı açıp indirim yaptığı ileri sürüldü. Son gelen haberlerde ise taraftarın istekleri arasında az bir fark kaldığı 16.5 - 17 milyon gibi bir rakama transferin tamamlanacağı konuşuluyor. Talisca'nın da kulübüne gitmek istediğini söyleyerek baskı yaptığı ifade ediliyor. Şartları iyice zorlayan Beşiktaş'ın Talisca'yı da yakın zamanda açıklaması sürpriz olmayabilir... Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan 1.90 boyundaki ofansif orta sahanın 2026'ya kadar sözleşmesi var.