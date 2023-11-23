Beşiktaş'tan Eric Bailly İçin Sakatlık Açıklaması!

Beşiktaş, Eric Bailly'nin sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Beşiktaş'tan Eric Bailly İçin Sakatlık Açıklaması!
Beşiktaş'tan Eric Bailly İçin Sakatlık Açıklaması!

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eric Bailly'nin sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan Eric Bailly İçin Sakatlık Açıklaması!

Yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Eric Bailly'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Eric Bailly'nin tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

29 yaşındaki Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

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# beşiktaş # Eric Bailly
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