Galatasaray'dan Angelino Çözümü! Yönetim Kararını Verdi

Leipzig'le temasa geçen sarı-kırmızılılar, Almanlar'dan zorunlu opsiyonun kaldırılmasını istedi.

Görüşmeler Sürüyor

Leipzig ilk teklife olumsuz cevap vermesine rağmen yönetim, görüşmelere devam ediyor.

Manchester United maçında görev yapacak İspanyol sol bek, opsiyon sorunu çözülmezse Süper Lig'de oynatılmayacak ve Devler Arenası'ndaki Kopenhag deplasmanına saklanacak.

26 yaşındaki deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 17 maçta görev aldı. Angelino, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist kaydetti.