Galatasaray'dan Angelino Çözümü! Yönetim Kararını Verdi

Galatasaray'da 17 maça çıkan Angelino'nun 3 kez daha sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde kiralık sözleşmesinde yazan 6 milyon euro satın alma maddesi devreye girecek.

Galatasaray'dan Angelino Çözümü! Yönetim Kararını Verdi
Galatasaray'dan Angelino Çözümü! Yönetim Kararını Verdi
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Leipzig'le temasa geçen sarı-kırmızılılar, Almanlar'dan zorunlu opsiyonun kaldırılmasını istedi.

Görüşmeler Sürüyor

Leipzig ilk teklife olumsuz cevap vermesine rağmen yönetim, görüşmelere devam ediyor.

Manchester United maçında görev yapacak İspanyol sol bek, opsiyon sorunu çözülmezse Süper Lig'de oynatılmayacak ve Devler Arenası'ndaki Kopenhag deplasmanına saklanacak.

26 yaşındaki deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 17 maçta görev aldı. Angelino, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist kaydetti.

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# Galatasaray # Angelino
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