Galatasaray'dan Angelino Çözümü! Yönetim Kararını Verdi
Galatasaray'da 17 maça çıkan Angelino'nun 3 kez daha sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde kiralık sözleşmesinde yazan 6 milyon euro satın alma maddesi devreye girecek.
Leipzig'le temasa geçen sarı-kırmızılılar, Almanlar'dan zorunlu opsiyonun kaldırılmasını istedi.
Görüşmeler Sürüyor
Leipzig ilk teklife olumsuz cevap vermesine rağmen yönetim, görüşmelere devam ediyor.
Manchester United maçında görev yapacak İspanyol sol bek, opsiyon sorunu çözülmezse Süper Lig'de oynatılmayacak ve Devler Arenası'ndaki Kopenhag deplasmanına saklanacak.
26 yaşındaki deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 17 maçta görev aldı. Angelino, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist kaydetti.
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