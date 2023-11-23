Ryan Kent İçin Premier Lig İddiası!

Premier Lig ekibi Leeds United başta olmak üzere Rennes ve Glasgow Rangers'la adı anılan Ryan Kent'in Sheffield United'la anlaştığı iddia edildi.

İskoç basınına yansıyan haberlere göre; Sheffield'ın Kent'le prensip anlaşmasına vardığı ve ocak ayında transferin resmileşeceği aktarıldı.

Ayrıca Kent'in, teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadroda düşünülmediği ifade edildi.

Sezon Performansı

Fenerbahçe'de bu sezon 14 karşılaşmaya çıkan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.