Ryan Kent İçin Premier Lig İddiası!

Fenerbahçe'de fazla şansı bulamayan İngiliz oyuncu Ryan Kent için flaş bir iddia gündeme geldi.

Ryan Kent İçin Premier Lig İddiası!
Ryan Kent İçin Premier Lig İddiası!

Premier Lig ekibi Leeds United başta olmak üzere Rennes ve Glasgow Rangers'la adı anılan Ryan Kent'in Sheffield United'la anlaştığı iddia edildi.

İskoç basınına yansıyan haberlere göre; Sheffield'ın Kent'le prensip anlaşmasına vardığı ve ocak ayında transferin resmileşeceği aktarıldı.

Ayrıca Kent'in, teknik direktör İsmail Kartal tarafından kadroda düşünülmediği ifade edildi.

Sezon Performansı

Fenerbahçe'de bu sezon 14 karşılaşmaya çıkan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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# Ryan Kent # fenerbahçe # İngiltere Premier Lig
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