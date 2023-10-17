Beşiktaş'tan Galatasaray Derbisi İçin Prim Kararı! Ahmet Nur Çebi'nin Prim Sözü Verdiği Belirtildi

UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'ya 2-0'dan 3-2 maç veren Kara Kartal'da kriz çıkmıştı. Maçın ardından yönetim olağanüstü kongre kararı almış, teknik direktör Şenol Güneş de istifa etmişti.

Ahmet Nur Çebi'den Prim Sözü

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Siyah-Beyazlı taraftarlar arasındaki gerginlik devam ediyor. Çebi'nin ise Galatasaray derbisinin kazanılması ile birlikte buzları eritmeyi planladığı öğrenildi. Yönetim, olağanüstü seçim kararı alsa da tarihi net olarak açıklamadı. Bu durum da camiada belirsizlik oluşturuyor.

Muhalefetteki isimler ve başkan adayı olmak isteyenler, tarihin netleşmesini ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olup olmayacağını bekliyor. Çebi'nin ise Rams Park'taki Galatasaray derbisinin sonucuna göre karar vereceği öğrenildi. Başkan'ın, oluşan bu süreçten takımın olumsuz etkilenmemesi için Galatasaray derbisinin kazanılması halinde prim sözü verdiği belirtildi.

Taraftar Tepki Göstermişti

Siyah-Beyazlı taraftarlar, Lugano maçı sonrasında stadı terk etmemiş, ciddi protestolarla yönetime seslenmişti. Beşiktaş tribünleri, İstanbulspor maçı öncesinde de başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Beşiktaş taraftarları, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla İstanbulspor maçının ilk 5 dakikasında tezahürat yapmama kararı almıştı. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte tribünler sessizliğe büründü. Taraftarlar, ilk dakikalarda sahaya sırtlarını dönerek takıma tepki gösterdiler.