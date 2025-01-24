Beşiktaş'tan stat açıklaması! Taraftarları yakından ilgilendiriyor

Beşiktaş, 4 Şubat Salı günü Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Kırklarelispor'la oynayacağı maç ile ilgili taraftarları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Beşiktaş'tan stat açıklaması! Taraftarları yakından ilgilendiriyor
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında, 4 Şubat Salı günü Kırklarelispor'la yapacağı karşılaşmayla ilgili siyah-beyazlı taraftarları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı duyuruldu.

Beşiktaş'ın açıklamasında, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'na alındığı belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

beşiktaş atatürk olimpiyat stadı Kırklarelispor
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