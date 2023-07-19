Bilardo şampiyonası Ankara'da düzenlenecek: 4 kıtadan 6 takım ile mücadele edeceğiz!

Dünya Konfederasyonu Bilardo Şampiyonası (WCBS) yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı ilçesindeki Federasyon Tesisleri'nde düzenlenecek organizasyonda 4 kıtadan 6 takım ve toplam 48 sporcu yarışacak.

Dünyada ilk kez düzenlenen şampiyonada, 4 bilardo branşı aynı anda oynanacak. Şampiyonada Avrupa kıtasını temsilen erkeklerde milli sporcu Saki Kanatlar, heyball (8 top) branşında mücadele edecek. Milli sporculardan Gülşen Degener ise kadınlar carom kategorisinde başarı kovalayacak.

Organizasyon, 23 Temmuz Pazar günü sona erecek.