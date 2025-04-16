Bir dönemin gol kralıydı: Boupendza hayatını kaybetti!

Hatayspor’da gösterdiği performansla Süper Lig’de gol kralı olan Aaron Boupendza’nın, Çin’de 11. kattan düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü. Resmi açıklama henüz gelmedi ancak iddialar dünya basınında geniş yer buldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bir dönemin gol kralıydı: Boupendza hayatını kaybetti!
Yayınlanma:

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Romanya basını, Boupendza’nın Çin’de 11. kattan düşerek hayatını kaybettiğini yazdı.

TVR Info’nun haberine göre, olay Çin’de meydana geldi. Çinli yetkililer, Boupendza’nın şüpheli ölümünü araştırmak üzere soruşturma başlattı. Haberde, intihar olasılığının da değerlendirildiği belirtildi.

Aaron Boupendza, 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla Süper Lig’de gol kralı olmuştu. Türkiye’nin ardından Katar’ın Al-Shabab takımına transfer olan Boupendza, daha sonra ABD MLS ekiplerinden FC Cincinnati’de forma giydi. Ardından Romanya’nın Rapid Bükreş ekibine transfer olan golcü futbolcu, son olarak Çin Süper Ligi takımlarından Zhejiang FC’de oynuyordu.

Ortalık kan gölüne döndü, 10'larca ölü var: Resmen katliam!Ortalık kan gölüne döndü, 10'larca ölü var: Resmen katliam!Dünya
Günün Manşetleri
Türkiye'den Suriye'ye kaç kişi döndü?
Bakan Yumaklı'dan hasar ödemeleri hakkında açıklama
Doğu Perinçek'ten "proje okulları" kapatılsın çağrısı
Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Sahte altın nasıl anlaşılır?
Türk-İş 1 Mayıs'ta Kartal’da güçlü bir miting yapacak
Yaz meyvesi lüks olacak
İran-ABD müzakereleri yeniden Umman’da
Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan kadın emekçiler
Çok Okunanlar
5 milyon TL'si olan dikkat! 5 milyon TL'si olan dikkat!
Altın yükseliyor, bunu yapan kaybedecek: Altın uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı! Altın yükseliyor, bunu yapan kaybedecek: Altın uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Akaryakıta zam yolda! Akaryakıta zam yolda!
Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı! Forbes verilerine göre en zengin Türkler belli oldu: O isimler liste dışında kaldı!