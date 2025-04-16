Bir dönemin gol kralıydı: Boupendza hayatını kaybetti!

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Romanya basını, Boupendza’nın Çin’de 11. kattan düşerek hayatını kaybettiğini yazdı.

TVR Info’nun haberine göre, olay Çin’de meydana geldi. Çinli yetkililer, Boupendza’nın şüpheli ölümünü araştırmak üzere soruşturma başlattı. Haberde, intihar olasılığının da değerlendirildiği belirtildi.

Aaron Boupendza, 2020-2021 sezonunda Hatayspor formasıyla Süper Lig’de gol kralı olmuştu. Türkiye’nin ardından Katar’ın Al-Shabab takımına transfer olan Boupendza, daha sonra ABD MLS ekiplerinden FC Cincinnati’de forma giydi. Ardından Romanya’nın Rapid Bükreş ekibine transfer olan golcü futbolcu, son olarak Çin Süper Ligi takımlarından Zhejiang FC’de oynuyordu.