Bodrumspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bodrumspor Kasımpaşa maçı canlı izle

Bodrumspor, ligde 15. sırada yer alırken, düşme hattından uzaklaşma amacı taşıyor. Kasımpaşa ise deplasmanda puan kazanarak, hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.

Bodrumspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Bodrumspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma, 7 Mart 2025 tarihinde saat 20:30’da başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Sakat ve Cezalı Oyuncular

Bodrumspor:

Sakatlar: Mustafa Erdilman, Haqi Osman, Pedro Brazão, Gökhan Akkan, Taylan Antalyalı, Christophe Hérelle

Cezalı: Ondrej Celustka

Kasımpaşa:

Sakat: Aytaç Kara

Cezalı: Mortadha Ben Ouanes, Yasin Özcan