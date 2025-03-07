Bodrumspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bodrumspor Kasımpaşa maçı canlı izle

Süper Lig’in 26. haftası, Bodrumspor ile Kasımpaşa arasındaki mücadeleyle açılıyor. Bu akşam, Grey Beton Bodrum Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmada Bodrumspor, Kasımpaşa’yı konuk edecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bodrumspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bodrumspor Kasımpaşa maçı canlı izle
Yayınlanma: Güncellenme:

Bodrumspor, ligde 15. sırada yer alırken, düşme hattından uzaklaşma amacı taşıyor. Kasımpaşa ise deplasmanda puan kazanarak, hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.

Bodrumspor - Kasımpaşa Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Bodrumspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşma, 7 Mart 2025 tarihinde saat 20:30’da başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Sakat ve Cezalı Oyuncular

Bodrumspor:

Sakatlar: Mustafa Erdilman, Haqi Osman, Pedro Brazão, Gökhan Akkan, Taylan Antalyalı, Christophe Hérelle
Cezalı: Ondrej Celustka
Kasımpaşa:

Sakat: Aytaç Kara
Cezalı: Mortadha Ben Ouanes, Yasin Özcan

Ege Denizi'nde deprem: AFAD son depremleri listelediEge Denizi'nde deprem: AFAD son depremleri listelediYurt
maç Bodrumspor kasımpaşa
Günün Manşetleri
Aleksandr Dugin'den çarpıcı analiz
Yoğun mesai, şiddet ve eşitsizlik son bulsun!
CHP’de kurultay soruşturması derinleşiyor
ABD Başkanı Trump'tan İran lideri Hamaney'e mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Uzmanında 'çöl tozu' uyarısı
Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme
Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Fethiye’de yakalandı
Sahte sağlık raporu çetesi çökertildi
KFC ve Pizza Hut işçileri haklarını istiyor
Çok Okunanlar
Durum vahim: O ilimizde 300 bin bina kara listeye girdi Durum vahim: O ilimizde 300 bin bina kara listeye girdi
Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu Hafta sonu plan yapmadan önce bu haberi okuyun: İşte il il hava durumu
Ege Denizi'nde deprem: AFAD son depremleri listeledi Ege Denizi'nde deprem: AFAD son depremleri listeledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Usta sanatçı İlhan Şeşen’den üzücü haber Usta sanatçı İlhan Şeşen’den üzücü haber