Ege Denizi'nde deprem: AFAD son depremleri listeledi

Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık çeşitli büyüklükte depremler yaşıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki son depremleri anbean güncelleyerek vatandaşları bilgilendiriyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ege Denizi'nde deprem: AFAD son depremleri listeledi
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Eğer siz de son zamanlarda bulunduğunuz bölgede sarsıntı hissediyorsanız, "Deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede oldu?" gibi sorulara yanıt arıyorsanız, işte 7 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen depremler:

Saat 15:30'da Ege Denizi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Saat 09:45’te Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometreydi.

Türkiye’deki son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak duyuruluyor. 7 Mart 2025’te kaydedilen son depremler şu şekilde:

Tarih: 2025-03-07
Saat: 15:30:51
Büyüklük: 3.6
Yer: Ege Denizi
Derinlik: 7.0 km

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