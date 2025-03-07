Ege Denizi'nde deprem: AFAD son depremleri listeledi
Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık çeşitli büyüklükte depremler yaşıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki son depremleri anbean güncelleyerek vatandaşları bilgilendiriyor.
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Eğer siz de son zamanlarda bulunduğunuz bölgede sarsıntı hissediyorsanız, "Deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede oldu?" gibi sorulara yanıt arıyorsanız, işte 7 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen depremler:
Saat 15:30'da Ege Denizi açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Saat 09:45’te Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 7 kilometreydi.
Türkiye’deki son depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından düzenli olarak duyuruluyor. 7 Mart 2025’te kaydedilen son depremler şu şekilde:
Tarih: 2025-03-07
Saat: 15:30:51
Büyüklük: 3.6
Yer: Ege Denizi
Derinlik: 7.0 km