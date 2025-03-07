ABD Başkanı Trump'tan İran lideri Hamaney'e mektup

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e dün bir mektup gönderdiğini ve bu mektupta İran ile nükleer silah programı konusunda müzakere yürütme arzusunu ifade ettiğini söyledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
ABD Başkanı Trump'tan İran lideri Hamaney'e mektup
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ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e dün bir mektup gönderdiğini ve bu mektupta İran ile nükleer silah programı konusunda müzakere yürütme arzusunu ifade ettiğini söyledi.

Trump, eğer müzakereler başarılı olmazsa, İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini belirterek, başka adımlar atmak zorunda kalacaklarını vurguladı.

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