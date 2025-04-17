Bomba iddia! Jürgen Klopp geri mi dönüyor?

Brezilya’nın önde gelen medya kuruluşlarından UOL, Jürgen Klopp’un Red Bull çatısı altındaki futbol direktörlüğü görevinden yorgun düştüğünü ve bu nedenle göreve devam etmeyi düşünmediğini öne sürdü. Haberde, Alman teknik adamın saha kenarına dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

SADECE İKİ TAKIM İÇİN MASAYA OTURUR

Klopp'a yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre deneyimli teknik direktör, yalnızca Brezilya Milli Takımı veya Real Madrid gibi dünya futbolunun zirvesindeki iki ekip için Red Bull’daki görevini bırakmaya hazır.

İspanyol devi Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nden elenmesinin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti'nin geleceği tartışma konusu oldu. Jürgen Klopp'un ismi, halihazırda Real Madrid’in başına geçebilecek en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Diğer bir isim ise eski öğrencisi Xabi Alonso.

Klopp’un, milli takım düzeyinde görev yapmaya sıcak bakmadığı bilinse de Brezilya Milli Takımı gibi tarihi ve prestijli bir ekip için bu tavrını değiştirebileceği belirtiliyor. Özellikle Brezilya Futbol Federasyonu’nun, deneyimli bir Avrupa teknik adamıyla çalışma arzusunun Klopp ismini öne çıkardığı iddia ediliyor.