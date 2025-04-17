Bungalov skandalında yeni gelişme: Görüntüler telefonundan çıktı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir bungalovda yaşanan gizli kamera skandalıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan elektronik incelemelerde, kamera görüntülerinin işletme sahibinin cep telefonunda bulunduğu ortaya çıktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bungalov skandalında yeni gelişme: Görüntüler telefonundan çıktı
Yayınlanma:

Ramazan Bayramı arifesinde İstanbul'dan Sapanca'ya gelen bir aile, konakladıkları bungalovun yatak odası ve jakuzi bölümünü gören ampul içine gizlenmiş bir kamera fark etti. Durumu hemen emniyet birimlerine bildiren aile, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın yaşandığı bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak detaylı inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik analizler sonucunda, gizli kameraya ait bazı görüntülerin işletme sahibi H.K.'ye (31) ait cep telefonunda bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili işletme sahibi H.K. (31) ve T.S. (48), kamerayı kendilerinin yerleştirmediğini ileri sürdü. Ancak her iki şüpheli de "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla tutuklandı.

Tapuda yapılan bu hata her şeyi değiştirebilir: Tapunuzdan olabilirsiniz!Tapuda yapılan bu hata her şeyi değiştirebilir: Tapunuzdan olabilirsiniz!Yurt
Küçük Cumali'den acı haber geldi! Günlerdir aranıyorduKüçük Cumali'den acı haber geldi! Günlerdir aranıyorduYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

bungalov skandal
Günün Manşetleri
AK Parti’den Özel’e sert tepki
Suç örgütlerine darbe
Bakanlık çok sayıda markayı ifşa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türkiye ve Çin kol kola girerek 21. yüzyıla damga vuracak
Narkokapan-Ankara’da 577 torbacı yakalandı
Ekonomik ve sosyal entegrasyon için hazırız
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki
Ev kadınlarına emeklilik müjdesi
Ankara’da dev uyuşturucu operasyonu!
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
İslam Memiş duyurdu: Altında rüzgar tersine dönecek! İslam Memiş duyurdu: Altında rüzgar tersine dönecek!
Akaryakıta bir darbe daha! Akaryakıta bir darbe daha!
Bakanlık çok sayıda markayı ifşa etti Bakanlık çok sayıda markayı ifşa etti
TOKİ'den ayda 15 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! TOKİ'den ayda 15 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı!