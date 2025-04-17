Bungalov skandalında yeni gelişme: Görüntüler telefonundan çıktı

Ramazan Bayramı arifesinde İstanbul'dan Sapanca'ya gelen bir aile, konakladıkları bungalovun yatak odası ve jakuzi bölümünü gören ampul içine gizlenmiş bir kamera fark etti. Durumu hemen emniyet birimlerine bildiren aile, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın yaşandığı bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak detaylı inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik analizler sonucunda, gizli kameraya ait bazı görüntülerin işletme sahibi H.K.'ye (31) ait cep telefonunda bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili işletme sahibi H.K. (31) ve T.S. (48), kamerayı kendilerinin yerleştirmediğini ileri sürdü. Ancak her iki şüpheli de "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla tutuklandı.