Küçük Cumali'den acı haber geldi! Günlerdir aranıyordu

Adana’nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Küçük Cumali'den acı haber geldi! Günlerdir aranıyordu
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinden Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’ne, mevsimlik tarım işçisi olarak gelen Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin 7 yaşındaki oğulları Cumali, 12 Nisan sabahı arkadaşıyla oynamak için çadırdan ayrıldı. O andan itibaren küçük çocuktan haber alınamadı.

TERLİĞİ DERE KENARINDA BULUNMUŞTU

Ailenin ve bölgede çalışan diğer tarım işçilerinin yaptığı aramalarda sonuç alınamayınca durum jandarmaya bildirildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, iz takip köpekleri ve dron desteğiyle bölgede geniş çaplı arama başlattı. Yapılan aramalarda Cumali’ye ait olduğu belirlenen bir terlik dere kenarında bulunmuştu.

Arama çalışmaları günlerce sürerken, bugün ailenin yaşadığı çadırın yakınındaki sulama kanalında acı haber geldi. Su altı polislerinin yürüttüğü arama çalışmalarında Cumali Timi’nin cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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