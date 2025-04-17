Tapuda yapılan bu hata her şeyi değiştirebilir: Tapunuzdan olabilirsiniz!

Miras hukukunda milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik bir detay ortaya çıktı. Tapu işlemlerinde yapılan eksiklikler ya da ihmaller, miras haklarını riske atabiliyor. Uzmanlar, özellikle taşınmaz mal sahiplerini uyarıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tapuda yapılan bu hata her şeyi değiştirebilir: Tapunuzdan olabilirsiniz!
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Türk Medeni Kanunu’na göre miras, öncelikli olarak yasal mirasçılara devrediliyor. Vefat eden kişinin eşi ve çocukları ilk sırada yer alırken, çocuk bulunmaması halinde miras anne ve babaya geçiyor. Anne ve baba da hayatta değilse, miras kardeşlere; onların da olmaması durumunda daha uzak akrabalara (amca, hala, dayı, teyze) devrediliyor. Hiçbir mirasçı bulunmazsa, miras devlete kalıyor.

Tapu işlemleri neden önemli?

Tapuda eksik ya da hatalı yapılan işlemler, mirasın geçişinde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle tapu kayıtlarının düzenli ve doğru tutulması büyük önem taşıyor.

Vasiyetname hazırlamak neden gerekli?

Miras bırakan kişi, mal varlığının nasıl paylaşılacağını belirlemek için vasiyetname düzenleyebilir. Ancak yasal mirasçıların “saklı pay” hakkı bulunuyor. Bu da, tüm mal varlığının başka bir kişiye devredilemeyeceği anlamına geliyor. Saklı pay, belirli oranda yasal mirasçılara ayrılmak zorunda.

Çocuğu olmayanlar dikkat!

Özellikle çocuk sahibi olmayan kişilerin, miraslarını istedikleri kişilere bırakabilmeleri için vasiyetname hazırlamaları büyük önem taşıyor. Hak kayıplarının önüne geçmek ve hukuki süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek adına uzman bir avukattan destek alınması öneriliyor.

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