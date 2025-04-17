Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı dahil 12 kişiye gözaltı kararı

Açıklamada, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen 2024/236201 numaralı soruşturma kapsamında; örgütün Beşiktaş Belediyesi’nden aldığı ve ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edilen bazı ihalelerin hazırlık aşamasında yer alan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 belediye personelinin ikametlerinde arama ve el koyma işlemlerine, şüphelilerin gözaltına alınmasına karar verilmiştir” denildi.