Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı dahil 12 kişiye gözaltı kararı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 12 belediye görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü soruşturması kapsamında yürütülen operasyonla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı dahil 12 kişiye gözaltı kararı
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Açıklamada, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen 2024/236201 numaralı soruşturma kapsamında; örgütün Beşiktaş Belediyesi’nden aldığı ve ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edilen bazı ihalelerin hazırlık aşamasında yer alan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 belediye personelinin ikametlerinde arama ve el koyma işlemlerine, şüphelilerin gözaltına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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