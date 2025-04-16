TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Can Atalay kararı tepkisi: “Yetkimi kullanacağım”

Kurtulmuş, “TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Katip Üye Sibel Suiçmez’i kınıyor, Anayasa ve İçtüzük’ten doğan yetkilerimi kullanacağımı kamuoyuna beyan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş’un açıklamasına göre, 16 Nisan 2025 tarihli birleşim öncesinde Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. Bu toplantıda, Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle Genel Kurul’da sadece geçmiş olsun dileklerinin iletilmesi, sonrasında ise çalışmalara ara verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca 17 Nisan'da da Genel Kurul’un toplanmaması yönünde siyasi parti grupları ortak görüşe vardı.

Ancak Genel Kurul sonunda, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkındaki kararının hüküm kısmını, Katip Üye Sibel Suiçmez’e okutması krize neden oldu. Kurtulmuş, bu durumun “Anayasa’ya, İçtüzük’e ve teamüllere aykırı olduğunu” savundu.

Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Başkanvekilleri, TBMM Başkanı adına görev yapar. Gündemde yer alacak konuları belirleme yetkisi TBMM Başkanı’na aittir. Başkanvekillerinin bu sınırları aşması mümkün değildir. Gündeme alınmayan bir kararın Genel Kurul’da okunması, TBMM Başkanlığı makamına ve siyasi nezakete aykırıdır.”

Açıklamasının sonunda Kurtulmuş, “Yüce Meclis’in itibarını korumak adına, hukuka aykırı bu tutumları nedeniyle TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Katip Üye Sibel Suiçmez hakkında gerekli adımları atacağım” dedi.