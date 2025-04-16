Ticaret savaşında tansiyon yükseldi: Çin boeing alımını durdurdu

Donald Trump yönetimi, Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşında yeni bir adım attı. ABD Başkanı Trump, kritik minerallerle ilgili ulusal güvenlik incelemesi başlatılması talimatını verdi.

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Ticaret savaşında tansiyon yükseldi: Çin boeing alımını durdurdu
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bu inceleme sonucunda Çin’in ABD’den yaptığı ithalata uygulanacak gümrük vergisinin yüzde 245’e kadar çıkarılabileceği duyuruldu.

Açıklamada, Çin’in ABD’nin daha önceki gümrük vergilerine geri adım atmak yerine misilleme yaptığı belirtildi. Çin'in, başta nadir toprak elementleri olmak üzere kritik mineraller ve yüksek teknoloji ürünlerinin ABD’ye ihracatını yasakladığı vurgulandı.

ABD’nin bu hamlesine Çin’den yanıt gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yaptığı açıklamada, uyguladıkları tedbirlerin tamamen yasal ve makul olduğunu söyledi. Jian, şu ifadeleri kullandı:

“Tarife ve ticaret savaşlarının kazananı yoktur. Çin bu savaşlara girmek istemiyor ama gerekirse de mücadeleden kaçınmaz.”

Çin hükümeti, ayrıca yerli havayolu şirketlerine Boeing üretimi uçaklar ve ABD menşeli yedek parçaların alımını durdurmaları talimatını verdi. Bu kararın, hem küresel havacılık sektörü hem de ABD-Çin ticaret ilişkileri açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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