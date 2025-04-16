Vatan Partisi'nden don mağduru çiftçiye destek: 6 maddelik öneri

Zirai don nedeniyle zor günler geçiren çiftçiler için Vatan Partisi 6 maddelik çözüm önerisi açıkladı. Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Özdemir, devletin üreticinin yanında olması gerektiğini belirterek, çiftçinin zararının karşılanması ve borçlarının faizsiz şekilde ertelenmesi çağrısı yaptı.

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Vatan Partisi'nden don mağduru çiftçiye destek: 6 maddelik öneri
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“Bugün TARSİM'in çiftçinin yanında olduğunu gösterme günüdür” diyen Özdemir, sigortalı üreticilere hızlı ve etkili ödeme yapılması gerektiğini vurguladı.

Özdemir ayrıca, zirai don nedeniyle mağdur olan çiftçilerin banka ve kooperatif borçlarının faiz işletilmeden ertelenmesini istedi. “Bu erteleme süresi, zarar gören ağacın veya bitkinin normal üretim koşullarına dönme süresine göre belirlenmelidir” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, sigortasız ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin de zararlarının karşılanacağı yönündeki açıklamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Özdemir, “Bu açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz ve sürecin takipçisiyiz” dedi.

Zirai donun ardından gündeme gelen gıda enflasyonu tartışmalarına da değinen Özdemir, piyasada bazı kesimlerin durumu fırsata çevirdiğini söyledi.

“Bu felaketten en çok zarar gören çiftçiyken, depolarında yeterli ürün olmasına rağmen fiyatlara zam yapan fırsatçılar ortaya çıktı. Buna izin verilmemeli. Türkiye’nin üretim kapasitesi güçlüdür, ürün kıtlığına kolay kolay düşmeyiz. Ancak vurgunculara karşı tedbir şart” dedi.

Vatan Partisi olarak üreticinin ve ülkenin gıda güvenliğiyle ilgilendiklerini ifade eden Özdemir, medyada sadece pahalılık tartışmalarının öne çıkarılmasını da eleştirdi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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Vatan Partisi'nden don mağduru çiftçiye destek
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