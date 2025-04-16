Perinçek'ten Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Sırrı Süreyya Önder’in sağlığı, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü sürecinin sağlığı ve geleceği kurmamız açısından büyük önem taşımaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."



Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu kritik

Dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı geçiren ve İstanbul’da hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin detaylı bir açıklama yapıldı. Önder’in, 12 saate yakın süren zorlu bir ameliyat geçirdiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, ameliyat sonrası şu açıklamalarda bulundu:

“Kalp cerrahisinde en riskli operasyonlardan birini gerçekleştirdik. Ölüm riski çok yüksek olan bu müdahale yaklaşık 12 saat sürdü. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı ve şu an mekanik destek cihazıyla takip ediliyor. Bilinci kapalı şekilde geldi, nörolojik durumunu gözlemlememiz gerekiyor. Sağ ventrikülün toparlanması zaman alacaktır.”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise ameliyatın detaylarını paylaştı:

“Çok ağır bir vakaydı. Kalpteki yırtılmayı fark ettik, bypass da yaptık. Kalbi çok yorgundu, dinlendirmek zorunda kaldık. Ameliyata aldığımızda kalbi durmuştu, kalp masajıyla tekrar çalıştırdık. Uzun yıllardır karşılaştığım en ciddi aort yırtılmasıydı. Bundan sonraki süreç tamamen anlık gelişmelere bağlı, uzun vadeli bir öngörüde bulunamıyoruz. Hastamız çok kritik bir durumda.”



Hastaneden resmi açıklama geldi

Sabah saatlerinde hastane yönetimi de yazılı bir açıklama yayımlayarak Önder’in hastaneye ulaştırılma ve ameliyat sürecine dair bilgi verdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sırrı Süreyya Önder, 112 ambulans ekiplerince nabızsız, entübe halde ve kalp-akciğer masajı eşliğinde 15.04.2025 saat 22.41’de hastanemize getirildi. Acil serviste yaklaşık 10 dakikalık kalp-akciğer masajının ardından spontan dolaşım sağlandı. Acil ekokardiyografi sonucunda Tip I Aort Disseksiyonu (kalpten çıkan ana aorta dahil olmak üzere tüm aorta katmanlarını etkileyen yırtılma) tespit edildi. 23.05’te yeniden ritim bozukluğu ve dolaşım durması yaşandı. Kalp masajı sonrası acilen ameliyata alınarak saat 23.35’te operasyona başlandı.”