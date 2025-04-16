Bakan Yumaklı'dan hasar ödemeleri hakkında açıklama: 34 il zirai dondan etkilendi!

Zirai donla ilgili kamuoyunda yapılan bazı açıklamaları da eleştiren Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

“Tamamen bizim bile elimizde olmayan bilgileri tahminlerle yorumlayarak sorumsuzca açıklamalar yapanlar oldu. Bunların ne üreticimize ne de üretimimize bir katkısı yok. Bu noktada sadece Bakanlığımızdan gelen resmi açıklamaların dikkate alınmasını istirham ediyorum. Stratejik ürünlerimiz olan hububat, baklagil, yağlı tohumlar ve sebzelerle ilgili henüz net bir olumsuzluk söz konusu değilken, 'ülke mahvoldu, gıda krizi kapıda, çarşı pazar yanacak' gibi söylemler son derece sorumsuzca.”

Yumaklı, zirai donun etkilediği ürün gruplarına da değinerek, “Bu afet özellikle meyve gruplarında etkili oldu. Bazı bölgelerde hasar oranı yüzde 80-90’a kadar çıkarken, aynı il içinde etkilenmeyen alanlar da var. 2014 yılında benzer bir don olmuştu, o dönem sebze grupları da zarar görmüştü. Bu seferki ağırlıklı olarak meyve gruplarını etkiledi,” dedi.

Ödeme Takvimi Nasıl İşleyecek?

Bakan Yumaklı, sigortası olan üreticilerin ödemelerinin tespit çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz yapılacağını belirtti. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olup sigortası bulunmayan üreticiler için ise maliyetler hesaplanarak ödeme yapılacağını duyurdu.

“Bu, belirli bir takvimle yürütülecek bir süreç. Tarım sigortasının önemini bir kez daha vurgulamak isterim. Bu tarz afetlerde hasar büyük oluyor. Bundan sonra da sigorta bilincini artırmak için yoğun çaba sarf edeceğiz.”

Malatya'da özellikle kayısı ağaçlarında ciddi hasar olduğunu söyleyen Yumaklı, ağaçların gelecek yıl da ürün verebilmesi için gerekli teknik müdahalelerin yapılacağını belirtti. “Bu konuda hem Bakanlık hem de Valilik çalışmalarına başladı. Bu, uzmanlık gerektiren bir iş” dedi.