CFR analizine göre ABD-İran müzakereleri İran lehine sonuçlandı

ABD Dış İlişkiler Konseyi (CFR), 12 Nisan’da Umman’da gerçekleşen Tahran – Washington müzakerelerinin ilk turuna ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı.

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CFR analizine göre ABD-İran müzakereleri İran lehine sonuçlandı
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“Gölge CIA” olarak da bilinen CFR’nin analizine göre görüşmeler, İran’ın taleplerine uygun bir şekilde yürütüldü ve ilk tur Tahran lehine sonuçlandı.

CFR’nin internet sitesinde yayımlanan analizde, görüşmelerin dolaylı biçimde yürütülmesi ve yalnızca İran’ın nükleer programına odaklanılması dikkat çekti. İran’ın balistik füze programı ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği destek ise masaya gelmedi. Analizde, bu durumun İran’ın müzakere öncesi kırmızı çizgilerinden biri olduğuna vurgu yapıldı.

Bir yandan 19 Nisan’da yapılacak ikinci tur müzakerelere hazırlık sürerken, Beyaz Saray’daki yoğun diplomasi trafiği de devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, müzakereler öncesi kurmaylarıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Başkan Yardımcısı James David Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı.

Axios’un haberine göre, Vance ve Witkoff müzakereler yoluyla İran ile bir anlaşma sağlanabileceği görüşünü taşıyor. Ancak Rubio ve Waltz gibi isimlerin sürece temkinli yaklaştığı, hatta kuşkulu olduğu ifade ediliyor.

Müzakerelerdeki bu fikir ayrılıkları Tahran’ın da gündeminde. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’li yetkililerin basına yaptığı çelişkili açıklamaların sürece zarar verdiğini belirtti. Erakçi, masadaki Amerikalıların gerçek pozisyonunu öğrenmek istediklerini söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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