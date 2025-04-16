28 yaşındaki adam yaşarken selası okundu: “ölmedim diye bağırdım”

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Bahçeci Camisi’ne gelen 13-14 yaşlarındaki iki çocuk, imamdan mahalle sakinlerinden Uğur Şan adına sela okunmasını talep etti. Ellerindeki kağıtta Şan’ın vefat ettiğini yazan çocuklara inanan imam, sela vererek camide Uğur Şan’ın ismini anons etti.

“hortlak görmüş gibi kaçtılar”

Adının camide anıldığını duyan mahalle sakinleri ve yakınları, Uğur Şan’ın evine akın etti. Evinin önündeki kalabalığı görünce dışarı çıkan Şan, "Ben ölmedim" deyince kısa süreli şok yaşandı. Şan’ın yaşadığını görenler adeta “hortlak görmüş gibi” geri kaçtı.

Camiye giderek güvenlik kameralarını inceleyen Uğur Şan, selayı okutan çocukların, daha önce motosiklet meselesi yüzünden husumet yaşadığı komşularının çocukları olduğunu fark etti. Olay sonrası emniyete giden Şan, 13 yaşındaki A.T. ve 14 yaşındaki Y.K.’dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan çocuklar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"beni öldü sanıp eve koştular, ben de dışarı çıkınca korkudan kaçtılar"

Olayın ardından konuşan Uğur Şan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Mahalle camisinde benim adıma sela verilmiş. Ben ölmedim, yaşıyorum. Ailem kalp hastası. Selayı duyanlar evimize koştu. Dışarı çıkıp ‘Ben yaşıyorum’ dediğimde herkes korkudan kaçtı. Hortlak görmüş gibi oldular. Karım fenalık geçirdi, hastanelik oldu. Anneannem, babam, komşular perişan oldu. Evimin önü doldu taştı. İş yerimden arkadaşlarım bile aradı. Bu olay yüzünden ailem mahvoldu. Devletimizden korunma talep ediyorum. Can güvenliğim yok. Bu olayın sorumlularından şikayetçiyim.”

"kalbim sıkıştı, beni suyla ayılttılar"

Olay sırasında torununun selasını duyan babaanne Fatma Şan da fenalık geçirdiğini söyledi:

“Saat bir buçuk gibiydi. ‘Haydar oğlu Uğur Şan vefat etti’ dediler. Kalbim sıkıştı, suyla ayılttılar. Ben kalp hastasıyım. Evladımın öldüğünü sandım, büyük şok yaşadım. Bu işin peşini bırakmam, sonuna kadar davacıyım.”