İş çıkışı köpeklerin saldırısına uğradı: “Canımı zor kurtardım”

Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Şarkonak Mahallesi’nde, 45 yaşındaki Zekiye Atmış, 11 Nisan günü mesai bitiminde evine gitmek üzere yola çıktı. Ancak, yol üzerinde sahipsiz üç köpeğin saldırısına uğradı. Kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak onu köpeklerin elinden kurtardı.

Saldırı sonucunda Atmış, sağ dizinden ve sol baldırından yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zekiye Atmış, burada yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Fiziksel yaralarının iyileşmeye başladığını belirten Atmış, psikolojik olarak ise hala toparlanamadığını söyledi.

Yaşadıklarını anlatan Zekiye Atmış, "Canımı zor kurtardım. Pantolonumu paramparça yaptılar. Bağırmamla duyarlı insanlarımız koştu, beni hastaneye yetiştirdiler. Çok şükür dikiş olmadı ama çok acı çektim. Vatandaşlar olmasaydı şimdi yaşamayabilirdim." diye konuştu.

Yetkililerden sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını isteyen Atmış, şöyle devam etti:

"Belediye başkanımızdan buna bir çare bulmasını istiyorum. Yalnızca insanların güzel günlerinde yanlarında olmaması gerekiyor. İnsanların kötü günlerinde de yanlarında bulunması gerekiyor. Dün hastaneden çıktığımda kaldırımda köpek gördüğüm için beni korku sardı, hemen eczaneye koştum. Bu psikolojiyle ne zamana kadar böyle yaşayacağım. Tüm yetkililerden bu köpeklerin toplatılmasını istiyorum."