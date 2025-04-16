Kamu toplu sözleşme görüşmeleri başladı: İşçiler yüzde 50 zam talep ediyor

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, henüz net bir rakamın gündeme gelmediğini söyledi:

“Müzakere süreci başladı. 21 maddelik teklifimiz üzerinde görüştük. Şimdilik sadece teklifler üzerinde görüş alışverişi yapıldı, süreç devam ediyor.”

Kamu işveren tarafını Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), işçi tarafını ise TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsil ediyor.

Süreç, işçi konfederasyonlarının 27 Şubat'ta ortak zam taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla resmen başlamıştı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert de ilk görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini ifade etti:

“Görüşmeler gayet güzel bir ortamda başladı. Ancak hemen bir rakam çıkmasını beklemiyoruz. Süreç ilerledikçe netleşecek.”

Yüzde 50 zam ve 1800 lira taban ücret talebi

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak teklifinde, kamu işçileri için taban aylıkların 1800 TL’ye yükseltilmesi talep edildi. İlk 6 ay için yüzde 50, sonraki 6 aylar için ise yüzde 25 oranında zam önerildi.

2025-2026 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesi için ikinci toplantı, 24 Nisan Perşembe günü TÜHİS Genel Merkezi’nde yapılacak.