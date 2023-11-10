Burak Yılmaz İstifa Etti!

Beşiktaş, futbol takımı teknik sorumlusu Burak Yılmaz ile kendisinin isteği üzerine yollarının ayrıldığını açıkladı.

Burak Yılmaz İstifa Etti!
Burak Yılmaz İstifa Etti!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 10 Ekim'den bu yana futbol takımı teknik sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz'la kendisinin isteği üzerine yolların ayrıldığı duyuruldu.

Burak Yılmaz İstifa Etti!

Açıklamada, "Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Burak Yılmaz İstifa Etti! - Resim : 1

Şenol Güneş'in ayrılığının ardından geçici olarak takımın başına geçen Burak Yılmaz, 2 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.

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