Bursaspor geri dönüyor: Şampiyonlukla 2. Lig'e yükseldi

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında oynanan karşılaşmada Bursaspor, Artvin Hopaspor’u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Maç, güvenlik gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Balıkesir’e alınmıştı.

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen yeşil-beyazlı ekip, 3 yıl aranın ardından tekrar TFF 2. Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Ev sahibi konumundaki Artvin Hopaspor, karşılaşmanın biletlerinin büyük bölümünü Bursaspor taraftarına ayırdı. Balıkesir Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelede tribünlerin büyük çoğunluğu yeşil-beyaz renklere boyandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile Bursasporlular şampiyonluk sevinciyle sahaya akın etti.