Bursaspor kışkırtıcı pankart nedeniyle PFDK sevk edildi
Kışkırtıcı pankartı açanlar araştırılıyor. Bursaspor-Amedspor maçında, tribünde Gladyo elemanı “Yeşil” ve “Beyaz Toros” pankartı açanlar ve maçta çıkan olaylar için soruşturma açıldı. Üçü özel güvenlik yedi kişinin sorgusu sürüyor.
Bursaspor-Amedspor arasında 5 Mart günü Bursa’da oynanan maçın ardından olayların soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında 3 özel güvenlik görevlisinin yanı sıra stada sokulan pankartlarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı, kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırıldı.
Öte yandan Bursaspor Kulübü, Saha olayları, çirkin tezahüratlar, saldırı ve talimatlara aykırı davranışlar gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.