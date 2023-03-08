Bursaspor kışkırtıcı pankart nedeniyle PFDK sevk edildi

Kışkırtıcı pankartı açanlar araştırılıyor. Bursaspor-Amedspor maçında, tribünde Gladyo elemanı “Yeşil” ve “Beyaz Toros” pankartı açanlar ve maçta çıkan olaylar için soruşturma açıldı. Üçü özel güvenlik yedi kişinin sorgusu sürüyor.

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Bursaspor-Amedspor arasında 5 Mart günü Bursa’da oynanan maçın ardından olayların soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında 3 özel güvenlik görevlisinin yanı sıra stada sokulan pankartlarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı, kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırıldı.

Öte yandan Bursaspor Kulübü, Saha olayları, çirkin tezahüratlar, saldırı ve talimatlara aykırı davranışlar gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

# Bursaspor # amedspor # bursa

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