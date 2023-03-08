Satrançta "kadın" ağırlığı

Türkiye Satranç Federasyonu, lisanslı kadın sporcu ve kadın yönetici sayılarında diğer branşları geride bıraktı. Federasyon başkanı Gülkız Tulay,”Türkiye’de kadınlarımızın istihdamdaki oranı, sporda ve sanatta görünürlükleri artıyor” dedi.

Türkiye’de satranç sporunda kadın ağırlığı göze çarpıyor.

Türkiye Satranç Federasyonu, 379 bin 941 lisanslı kadın sporcu, 24 bin 800 kadın antrenör ve 3 bin 230 kadın hakem sayısıyla ön plana çıkıyor.

Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, lisanslı kadın sporcu ve kadın yönetici sayılarında diğer branşları geride bıraktıklarını söyledi. Tulay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların, sporcu, antrenör ya da hakem olarak en çok satranç sporunu tercih ettiğini belirtti.

Projelerinde kadınları ön planda tutmaya devam edeceklerini vurgulayan Tulay, “Çoğu spor branşında kadın yönetici yok. Spora son yılarda kadınların sporcu olarak ilgisi arttı artık yönetici olarak da kadın sayısının artması gerektiğine inanıyorum” dedi.

# 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü # Türkiye Satranç Federasyonu # satranç

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