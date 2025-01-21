Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Kocaeli’de başladı!

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde start aldı. Eray Şamdan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, 39 farklı ilden 130 kadın boksör ringe çıkacak.

Şampiyonanın açılışında konuşan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, sporculara başarılar diledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ise Kocaeli’nin spor organizasyonlarına verdiği destekle öne çıktığını ifade etti.

Kadın boksörlerin kıyasıya mücadele edeceği şampiyona, 26 Ocak Pazar günü düzenlenecek final karşılaşmalarıyla sona erecek.