Buzun efendisi tarih yazdı! 26 yıllık rekoru egale etti

Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) tarihinde yeni bir dönüm noktası yaşandı. Washington Capitals’ın efsanevi oyuncusu Alexander Ovechkin, Chicago Blackhawks karşısında attığı 2 golle 894 gole ulaşarak NHL efsanesi Wayne Gretzky’nin 26 yıllık rekorunu egale etti.

Başkent Washington’da oynanan ve Capitals’ın 5-3 kazandığı mücadelede, 39 yaşındaki Rus yıldız izleyenleri yine kendine hayran bıraktı. Attığı gollerle buz hokeyinde bir çağın simgesi haline gelen Ovechkin, NHL tarihinin en skorer ismi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

WAYNE GRETZKY’NİN 26 YILLIK REKORU SALLANDI

Wayne Gretzky, 1978 ile 1999 yılları arasında Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, St. Louis Blues ve New York Rangers formalarıyla çıktığı 1487 maçta toplam 894 gol atarak NHL tarihine geçmişti.

Ovechkin ise tamamını Washington Capitals formasıyla geçirdiği kariyerinde şu ana kadar 1486 maçta 894 gol attı. Böylece Gretzky'nin efsanevi rekoruna ulaştı ve sıradaki hedefi bu rekoru geçerek tek başına zirveye oturmak.

Alexander Ovechkin yalnızca toplam gol sayısında değil, birçok başka kategoride de NHL tarihinin en iyileri arasında yer alıyor. 324 golle "power play" sırasında en çok gol atan oyuncu unvanını elinde bulunduran Ovechkin, uzatma dakikalarında kaydettiği 27 gol ve 136 maç kazandıran golle de rekorların sahibi.

2004 NHL Draftı’nda 1. sıradan seçilen Ovechkin, o günden bu yana Washington Capitals’ın sembol ismi haline geldi. Kariyeri boyunca birçok kez ligin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen yıldız, 2018 yılında Capitals’ı Stanley Cup şampiyonluğuna da taşıyarak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmıştı.