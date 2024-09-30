Çağlar Söyüncü'den kötü haber!
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında sakatlanan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
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Kulübün yaptığı duyuruya göre, Çağlar’ın sol arka adalesinde kanama ve ödem tespit edildi. Açıklamada,
"Antalyaspor ile oynadığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesine tabi tutulmuştur.
Yapılan tetkikler sonucunda sol arka adalede kanama ve ödem olduğu belirlenmiş olup, oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır" denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı