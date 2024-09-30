1,8 ton sahte bal ele geçirildi!

Osmaniye'de jandarma tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, 1 tondan fazla sahte bal ele geçirildi ve iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cevdetiye beldesindeki evler ve iş yerlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda toplamda 1 ton 8 kilogram sahte bal bulundu. Ekipler, olayla bağlantılı olarak A.U. ve E.B. isimli şüphelileri gözaltına aldı.