Çaykur Rizespor’dan Galatasaray maçındaki hakem kararlarına sert tepki

Bakır, yaptığı yazılı açıklamada maçta büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. Özellikle iptal edilen gollere dikkat çeken Bakır, şu ifadeleri kullandı:

“İlk golün tartışmalı milimetrik ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi, yarı otomatik sistemde kötü grafiker imzası taşımaktadır. Hakemin oyuncularımıza tutumu spor kamuoyunca açıkça görülmüş, birçok pozisyonda fauller görmezden gelinmiş, Çaykur Rizespor aleyhine çok kolay düdükler çalınmıştır. Gri pozisyonların rakip lehine değerlendirilmesi, takımımızın saha içi mücadelesini düşürmüş ve oyuna tutunmamızı zorlaştırmıştır.”

“EMEĞE SAYGI BEKLİYORUZ”

Bakır, hakemlerin kararlarının Anadolu kulüplerine bakış açısını sorgulattığını belirterek, “Çok şey istemiyoruz. Sahada mücadele eden futbolcularımızın emeğine saygı bekliyoruz.” dedi.

Hakemlerin tarafsızlığının ciddi biçimde tartışılır hale geldiğini vurgulayan Bakır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Futbolun temel değerleri arasında olan eşitlik ilkelerinin sahada uygulanmadığı bir maç, sporun ruhuna zarar vermektedir. Hakemlerin tutumları sorgulanmadıkça bu güven kaybının derinleşmesi kaçınılmazdır. MHK’ye lig başında ‘Görünen köy kılavuz istemez’ atasözünü hatırlatıyoruz. Yaşananların üstünü örtmemelerini, aksi takdirde bu gidişatın baş sorumlusu olacaklarını hatırlatmak isteriz.”

Bakır, son yıllarda Çaykur Rizespor’un aleyhine verilen kararların camiada derin yaralar açtığını ifade ederek, “Kulübümüzün golleri saç tıraşı, ayak topuğu dikeni gibi sebeplerle VAR’dan iptal ediliyor. Bu durumun sürekli görmezden gelinmesi bizlerde büyük hayal kırıklığı yaratmaktadır.” dedi.