Cedi Osman imzayı attı: Panathinaikos ile 2027’ye kadar devam!

Yunanistan Basketbol Ligi’nin köklü takımlarından Panathinaikos AKTOR, sezon başında kadrosuna kattığı milli oyuncu Cedi Osman’la yola devam kararı aldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Cedi Osman, 2027’ye kadar Panathinaikos AKTOR’da kalacak. Sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Cedi Osman, Panathinaikos formasıyla bu sezon Turkish Airlines EuroLeague’de toplam 32 maçta süre aldı. Milli yıldız, bu karşılaşmalarda maç başına 7,9 sayı ve 2,4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Osman’ın özellikle dış atışlardaki yüzdesi ve savunma katkısı, koç Ergin Ataman’ın rotasyonunda önemli bir rol oynamasını sağladı.

YUNANİSTAN LİGİ'NDE ETKİLİ RAKAMLAR

THY Avrupa Ligi dışında Yunanistan Basketbol Ligi’nde de forma giyen Cedi Osman, burada daha etkili bir performans sergiledi. Ligde çıktığı maçlarda maç başına 12,8 sayı ve 3,8 ribaunt ortalamaları yakalayan Osman, taraftarların da beğenisini topladı.