Cengiz-Dzeko işbirliği erken başladı

Sarı lacivertli formayla dördüncü resmi maçına Samsunspor karşısında çıkan Bosnalı yıldız Edin Dzeko, dördüncü golünü Karadeniz ekibine atarken ilk maçına çıkan Cengiz Ünder ile yaptığı iş birliği Roma dönemini hatırlattı.

Cengiz-Dzeko işbirliği erken başladı
Cengiz-Dzeko işbirliği erken başladı
Editör: Nihat Çarboğa
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Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Sarı lacivertli formayla dördüncü resmi maçına Samsunspor karşısında çıkan Bosnalı yıldız Edin Dzeko, dördüncü golünü Karadeniz ekibine atarken ilk maçına çıkan Cengiz Ünder ile yaptığı iş birliği Roma dönemini hatırlattı.

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YENİ TRANSFERLER CENGİZ ÜNDER VE FRED İLK KEZ

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Fred ve Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ilk defa sarı-lacivertli formayı giydi. Marsilya'dan transfer edilen milli futbolcu Cengiz Ünder ve Manchester United'dan gelen Fred ilk Süper Lig maçına Samsunspor karşısında çıktı.

CENGİZ ÜNDER - EDIN DZEKO İŞ BİRLİĞİ ERKEN BAŞLADI

Roma'da birlikte forma giyen Cengiz Ünder ve Edin Dzeko, Fenerbahçe'de tekrar buluşurken iş birliği erken başladı.

Fenerbahçe ile ilk resmi maçında Samsunspor karşılaşmasında çıkan Cengiz Ünder, müsabakanın 62. dakikasında açtığı harika ortayla Edin Dzeko'ya asist yaptı. Roma döneminde ilk asistini Edin Dzeko'ya yapan Cengiz, Fenerbahçe kariyerinde ilk gol pasını Bosnalı yıldıza verdi.

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EDIN DZEKO 4'TE 4 YAPTI

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, 4. resmi maçında 4. kez ağları havalandırdı. İlk lig maçında Gaziantep FK ağlarına 2 gol bırakan Dzeko, 2 lig maçında 3. golüne ulaştı.

# Cengiz Ünder # edin dzeko # fenerbahçe
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