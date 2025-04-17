Chelsea-Legia Varşova maçı hangi kanalda? Chelsea-Legia Varşova maçı canlı izle

İlk maçta deplasmanda 3-0 kazanarak büyük bir avantaj elde eden Chelsea, rövanşta Legia Varşova'yı evinde ağırlayacak. İngiliz ekibi, tur için sahaya rahat çıkarken; Polonya temsilcisi ise yarı finale kalabilmek için mucize peşinde.

Çeyrek finalin ilk ayağında Chelsea'nin gollerini Tyrique George ve Noni Madueke (2) kaydetmişti. Legia Varşova, bu skorun ardından Londra’da turu geçebilmek için en az 3 farkla kazanmak zorunda.

📺 chelsea-legia varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki Chelsea - Legia Varşova maçı, 17 Nisan Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Aynı saatte başlayacak diğer çeyrek final mücadelesi olan Rapid Wien - Djurgarden maçı da Tabii’de izlenebilecek. Günün erken saatlerinde, 19.45’te başlayacak Fiorentina - NK Celje karşılaşması ise TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Aynı saatteki Jagiellonia - Real Betis maçı da Tabii üzerinden takip edilebilecek.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002