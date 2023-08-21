Chelsea son 2 sezonda bonservis bedellerine 1 milyar 130 miyon euroluk harcama yaptı!
Son zamanlarda Suudi Arabistan takımlarının yüksek paralarla transfer yapması gündemdeyken herkesin Araplar gibi davranıp ama gündeme gelmeyen Chelsea'nin transferlerini göz ardı ediyor.İşte Chelsea'nin son 2 sezonda Arapları'da geçtiği o bonservis bedelleri ve transferleri...
Son zamanlarda Suudi Arabistan takımlarının yüksek paralarla transfer yapması gündemdeyken herkesin Araplar gibi davranıp ama gündeme gelmeyen Chelsea'nin transferlerini konuşmuyor.İşte Chelsea'nin son 2 sezonda Arapları'da geçtiği o bonservis bedelleri ve transferleri...
22-23 BONSERVİSLE ALINAN TRANSFERLER
OYUNCU BONSERVİS BEDELİ GELDİĞİ TAKIM
E.Fernandez 121 M € Benfica
M.Gusto 35 M € Lyon
C.Madueke 35 M € PSV
M.Mudryk 70 M € Shaktar D.
A.Santos 12.5 M € Vasco Da G.
B.Badiashile 37 M € Monaco
D.Fofana 12 M € Molde
P.Aubameyang 12 M € Barcelona
W.Fofana 82.5 M € Leicester City
C.Casadei 15 M € İnter
M.Cucurella 65.3 M € Brighton
C.Chukwuemeka 17.9 M € Aston Villa
G.Slonina 9.1 M € Chicago Fire
K.Koulibaly 38 M € Napoli
R.Sterling 55 M € M.City
23-24 SEZONU BONSERVİSLE ALINAN TRANSFERLER
OYUNCU BONSERVİS BEDELİ GELDİĞİ TAKIM R.Lavia 62.1 M € Southampton
M.Caicedo 116 M € Brighton
R.Sanchez 23 M € Brighton
A.Disasi 45 M € Monaco
C.Ugochukwu 27 M € Rennes
Angelo 15 M € Santos
N.Jackson 37 M € Villeral
C.Nkunku 60 M € Leipzig