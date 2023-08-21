Chelsea son 2 sezonda bonservis bedellerine 1 milyar 130 miyon euroluk harcama yaptı!

Son zamanlarda Suudi Arabistan takımlarının yüksek paralarla transfer yapması gündemdeyken herkesin Araplar gibi davranıp ama gündeme gelmeyen Chelsea'nin transferlerini göz ardı ediyor.İşte Chelsea'nin son 2 sezonda Arapları'da geçtiği o bonservis bedelleri ve transferleri...

Chelsea son 2 sezonda bonservis bedellerine 1 milyar 130 miyon euroluk harcama yaptı!
Chelsea son 2 sezonda bonservis bedellerine 1 milyar 130 miyon euroluk harcama yaptı!
Editör: Nihat Çarboğa
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Son zamanlarda Suudi Arabistan takımlarının yüksek paralarla transfer yapması gündemdeyken herkesin Araplar gibi davranıp ama gündeme gelmeyen Chelsea'nin transferlerini konuşmuyor.İşte Chelsea'nin son 2 sezonda Arapları'da geçtiği o bonservis bedelleri ve transferleri...

Chelsea son 2 sezonda bonservis bedellerine 1 milyar 130 miyon euroluk harcama yaptı! - Resim : 1

22-23 BONSERVİSLE ALINAN TRANSFERLER

OYUNCU                                    BONSERVİS BEDELİ                                  GELDİĞİ TAKIM

E.Fernandez                                      121 M €                                                  Benfica

M.Gusto                                            35 M €                                                   Lyon

C.Madueke                                        35 M €                                                    PSV

M.Mudryk                                          70 M €                                                   Shaktar D.

A.Santos                                             12.5 M €                                                 Vasco Da G.

B.Badiashile                                        37 M €                                                  Monaco

D.Fofana                                             12 M €                                                   Molde

P.Aubameyang                                    12 M €                                                  Barcelona

W.Fofana                                             82.5 M €                                               Leicester City

C.Casadei                                            15 M €                                                  İnter

M.Cucurella                                         65.3 M €                                               Brighton 

C.Chukwuemeka                                  17.9 M €                                               Aston Villa

G.Slonina                                              9.1  M €                                                Chicago Fire

K.Koulibaly                                            38 M €                                                 Napoli

R.Sterling                                              55 M €                                                 M.City

23-24 SEZONU BONSERVİSLE ALINAN TRANSFERLER

OYUNCU                                         BONSERVİS BEDELİ                               GELDİĞİ TAKIM                     R.Lavia                                                   62.1 M €                                              Southampton

M.Caicedo                                             116 M €                                               Brighton

R.Sanchez                                              23 M €                                                Brighton

A.Disasi                                                  45 M €                                                Monaco

C.Ugochukwu                                         27 M €                                                Rennes

Angelo                                                    15 M €                                                Santos

N.Jackson                                                37 M €                                                Villeral

C.Nkunku                                                60 M €                                                Leipzig

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# chelsea
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