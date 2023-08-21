Chelsea son 2 sezonda bonservis bedellerine 1 milyar 130 miyon euroluk harcama yaptı!

Son zamanlarda Suudi Arabistan takımlarının yüksek paralarla transfer yapması gündemdeyken herkesin Araplar gibi davranıp ama gündeme gelmeyen Chelsea'nin transferlerini konuşmuyor.İşte Chelsea'nin son 2 sezonda Arapları'da geçtiği o bonservis bedelleri ve transferleri...

22-23 BONSERVİSLE ALINAN TRANSFERLER

OYUNCU BONSERVİS BEDELİ GELDİĞİ TAKIM

E.Fernandez 121 M € Benfica

M.Gusto 35 M € Lyon

C.Madueke 35 M € PSV

M.Mudryk 70 M € Shaktar D.

A.Santos 12.5 M € Vasco Da G.

B.Badiashile 37 M € Monaco

D.Fofana 12 M € Molde

P.Aubameyang 12 M € Barcelona

W.Fofana 82.5 M € Leicester City

C.Casadei 15 M € İnter

M.Cucurella 65.3 M € Brighton

C.Chukwuemeka 17.9 M € Aston Villa

G.Slonina 9.1 M € Chicago Fire

K.Koulibaly 38 M € Napoli

R.Sterling 55 M € M.City

23-24 SEZONU BONSERVİSLE ALINAN TRANSFERLER

OYUNCU BONSERVİS BEDELİ GELDİĞİ TAKIM R.Lavia 62.1 M € Southampton

M.Caicedo 116 M € Brighton

R.Sanchez 23 M € Brighton

A.Disasi 45 M € Monaco

C.Ugochukwu 27 M € Rennes

Angelo 15 M € Santos

N.Jackson 37 M € Villeral

C.Nkunku 60 M € Leipzig