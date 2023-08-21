Al-Ittihad'da skandal olay!

Suudi Arabistan'da transfer hareketliliği devam ederken Al Ittihad'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşmek üzere.Futbol dünyasında ender görülen olayın detayları haberimizde...

Al-Ittihad'da skandal olay!
Al-Ittihad'da skandal olay!
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Ligin son şampiyonu Al Ittihad bu yaz Karim Benzema, N'Golo Kante ve Fabinho gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarken Portekizli kanat Jota'yı da Celtic'ten transfer etmişti. Ancak Suudi kulübü bonservisine 30 milyon euro ödediği oyuncuyla yol ayrımına girdi.

AL-ITTİHAD'DA SKANDAL OLAY!

Al-Ittihad'da skandal olay! - Resim : 1

AS gazetesinin Suudi Arabistan basınına dayandırdığı habere göre, Jota'nın olası ayrılığındaki ana gerekçe taraftarların baskısı. Yıldız kategorisinde görmedikleri Jota'nın gönderilmesi için taraftarlar kulübe baskı yaparken yönetim de bu çağrıya kulak verdi.

Jota ile yolların ayrılması halinde daha büyük bir ismi kadrosuna katmak isteyen Al Ittihad'ın gözünü Mohamed Salah'a diktiği öne sürüldü.

24 yaşındaki Jota yeni takımında şu ana kadar 6 maçta süre alırken skor katkısı sağlayamadı.

Fatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattıFatih Karagümrük, İtalyan futbolcu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattıSpor
# Al Ittihad
Çok Okunanlar
12 kişi hayatını kaybetti
12 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
“10: Soyutlamalar, İmalar, Mütalaalar" Sergisi İMALAT-HANE’de Açılıyor
“10: Soyutlamalar, İmalar, Mütalaalar" Sergisi İMALAT-HANE’de Açılıyor
Hakan Çalhanoğlu'na Suudi Arabistan kancası
Hakan Çalhanoğlu'na Suudi Arabistan kancası
Öne Çıkanlar Rumlar ve Yunanlar Çıldırdı! Rusya KKTC’yi Korumak İçin BM’yi Veto Etti! - Ulusal Kanal Haber Rumlar ve Yunanlar Çıldırdı! Rusya KKTC’yi Korumak İçin BM’yi Veto Etti! - Ulusal Kanal Haber Türkiye'de düzensiz göç! Türkiye'de düzensiz göç!