Al-Ittihad'da skandal olay!

Ligin son şampiyonu Al Ittihad bu yaz Karim Benzema, N'Golo Kante ve Fabinho gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarken Portekizli kanat Jota'yı da Celtic'ten transfer etmişti. Ancak Suudi kulübü bonservisine 30 milyon euro ödediği oyuncuyla yol ayrımına girdi.

AL-ITTİHAD'DA SKANDAL OLAY!

AS gazetesinin Suudi Arabistan basınına dayandırdığı habere göre, Jota'nın olası ayrılığındaki ana gerekçe taraftarların baskısı. Yıldız kategorisinde görmedikleri Jota'nın gönderilmesi için taraftarlar kulübe baskı yaparken yönetim de bu çağrıya kulak verdi.

Jota ile yolların ayrılması halinde daha büyük bir ismi kadrosuna katmak isteyen Al Ittihad'ın gözünü Mohamed Salah'a diktiği öne sürüldü.

24 yaşındaki Jota yeni takımında şu ana kadar 6 maçta süre alırken skor katkısı sağlayamadı.