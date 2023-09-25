Çin'de Asya Oyunları Rüzgarı Esiyor! 45 Ülkeden 12 Bin 500 Sporcu Yarışıyor

19. Asya Oyunları Çin'in Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou kentinde görkemli bir törenle başladı. Açılış törenine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kore Cumhuriyeti Başbakanı Han Duck-soo'nun aralarında bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katıldı.

Asya Oyunları 8 Ekim Tarihine Kadar Devam Edecek

Açılış töreninde Çin'in ulusal bayrağı tören alanına getirildi ve Çin'in ulusal marşı eşliğinde göndere çekildi. Katılımcı ülke ve bölgelerden gelen spor delegasyonları, ulusal veya bölgesel Olimpiyat Komitesi isimlerine göre alfabetik sırayla stadyuma girdi.

Hangcou ve Cıciang Eyaletindeki diğer beş şehrin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 19. Asya Oyunları 8 Ekim'e kadar sürecek. Bu yılki organizasyon, 45 ülke ve bölgeden yaklaşık 12 bin 500 sporcunun 40 spor dalında yarışacağı şimdiye kadarki en büyük organizasyon olacak.