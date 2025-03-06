Cleveland Cavaliers Play-off biletini kapan ilk takım oldu!

NBA'de normal sezonun kritik dönemlerine girilirken Cleveland Cavaliers, üst üste 12. galibiyetini alarak play-off biletini garantileyen ilk takım oldu. Doğu Konferansı’nda Miami Heat’i 112-107 mağlup eden Cavaliers, büyük bir başarıya imza attı.

Ev sahibi ekipte Donovan Mitchell 26 sayıyla takımını sırtlarken, Darius Garland ise 15 sayı ve 10 asistlik performansıyla galibiyete katkı sağladı. Miami Heat’te ise Bam Adebayo'nun 34 sayılık müthiş performansı, mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

BOSTON CELTICS'TEN TARİHİ PERFORMANS!

Boston Celtics, Portland Trail Blazers’ı 128-118 yenerek önemli bir galibiyet alırken, maçta Payton Pritchard ve Derrick White’ın performansı tarihe geçti. İkili, toplamda 84 sayı kaydederek NBA’de nadir görülen bir başarıya imza attı.

Payton Pritchard 43 sayı, Derrick White ise 41 sayı üreterek bir maçta 40’ar sayı atan ilk Boston Celtics ikilisi oldu. Celtics’in yıldızları, performanslarıyla hem taraftarları büyüledi hem de takımını galibiyete taşıdı.

ANTETOKOUNMPO'DAN NBA TARİHİNE GEÇEN BAŞARI

Milwaukee Bucks, sahasında Dallas Mavericks’i 137-107 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, Giannis Antetokounmpo kariyerinde bir dönüm noktasına ulaştı.

Yunan yıldız, 32 sayı ve 15 ribauntluk performansıyla NBA’de 20 bin sayı barajını aşan 52. oyuncu oldu. Antetokounmpo, LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain ve Michael Jordan’ın ardından bu başarıya ulaşan en genç altıncı oyuncu olmayı da başardı.

GECENİN SONUÇLARI:

Washington Wizards - Utah Jazz: 125-122

Cleveland Cavaliers - Miami Heat: 112-107

Charlotte Hornets - Minnesota Timberwolves: 110-125

Boston Celtics - Portland Trail Blazers: 128-118

Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks: 137-107

Denver Nuggets - Sacramento Kings: 116-110

Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder: 103-120

Los Angeles Clippers - Detroit Pistons: 123-115