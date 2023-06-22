Çocuk Fitness Dünya Şampiyonası'nda zafer ile yüzümüz güldü. Sırbistan'da yapılan "Çocuk Fitness Dünya Şampiyonası"nda 9 sporcumuzdan 5 sporcumuz ilk altıya kalarak derece yaptılar. "Çocuk Fitness Dünya Şampiyonası"nda, derece yapan o isimler:

Dünya Şampiyonumuz:

Mirza Yıldız (9 yaş)

Dünya 3.müz:

Ali Yaman Sobay (8 yaş)

Dünya 4.müz:

Eslemsu Aldemir (8 yaş)

Dünya 5.si:

Sahra Erdoğan (9 yaş)

Dünya 6.sı:

Miraç Özey