Çocuk Fitness Dünya Şampiyonası'nda zafer ile yüzümüz güldü
Sırbistan'da yapılan "Çocuk Fitness Dünya Şampiyonası"nda 9 sporcumuzdan 5 sporcumuz ilk altıya kalarak derece yaptılar.
Çocuk Fitness Dünya Şampiyonası'nda zafer ile yüzümüz güldü. Sırbistan'da yapılan "Çocuk Fitness Dünya Şampiyonası"nda 9 sporcumuzdan 5 sporcumuz ilk altıya kalarak derece yaptılar. "Çocuk Fitness Dünya Şampiyonası"nda, derece yapan o isimler:
Dünya Şampiyonumuz:
Mirza Yıldız (9 yaş)
Dünya 3.müz:
Ali Yaman Sobay (8 yaş)
Dünya 4.müz:
Eslemsu Aldemir (8 yaş)
Dünya 5.si:
Sahra Erdoğan (9 yaş)
Dünya 6.sı:
Miraç Özey